Consegnati ben 49 tablet agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio” di Cirò

A renderlo noto è la prof.ssa Rosaria Frustillo

Cirò,

giovedì 16 Aprile 2020.

Con grande soddisfazione comunico che nella giornata odierna, grazie al supporto del primo cittadino, il Sindaco del Comune di Cirò, avv. Francesco Paletta e alla preziosissima collaborazione del Comandante dei Carabinieri di Cirò, Maresciallo Ivo Belculfiné, insieme ai suoi uomini, dei volontari della Confraternita di Cirò guidati dal Governatore Luigi Adamo, l’Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio, rappresentato dalla prof.ssa Rosaria Frustillo, I° collaboratore del Dirigente, dall’Assistente Tecnico, Michele Sirianni e dalle collaboratrici scolastiche Anna Esposito e Sestina Fati, sono stati consegnati ben 49 tablet ai nostri studenti. -E’ quanto afferma il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Ferrarelli.- Ad occuparsi della consegna dei dispositivi presso le abitazioni degli studenti saranno proprio i carabinieri della Stazione di Cirò, con distribuzione a Cirò Marina e Crucoli, e i volontari della Misericordia, con distribuzione a Cirò.

Dopo la sospensione delle attività didattiche -continua il Dirigente- in seguito al DCPM del 4 marzo 2020 e le disposizioni di cui alla lettera g) del sopracitato Decreto secondo il quale i dirigenti scolastici hanno attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, i nostri studenti seguono le lezioni nelle aule virtuali della piattaforma didattica predisposta dal Team Digitale dell’Istituto.

In seguito al monitoraggio richiesto dal MIUR con nota n. 318 dell’11 marzo e dall’attenta analisi dei docenti sono risultate diverse criticità per lo svolgimento della didattica a distanza determinate dalla mancanza di dispositivi digitali da parte degli studenti.

Grazie al decreto n. 187 del 26 marzo 2020 art. 1 “Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza” comma 3 “A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell’Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2” che ha assegnato a questo Istituto la seguente risorsa:

Il lavoro sinergico tra Team Digitale, il DSGA, dott. Rosario Aiello, e il personale di segreteria, ha permesso al nostro Istituto di acquistare n° 49 tablet da dare in comodato d’uso agli studenti attraverso le procedure di https://www.acquistinretepa.it/.

In qualità di Dirigente Scolastico di questo Istituto ringrazio di cuore tutti coloro i quali oggi ci hanno mostrato la loro solidarietà e la loro vicinanza, sia pur con le misure di sicurezza necessarie in tempi in pandemia.

Ancor più importante è oggi il ruolo della scuola che risulta essere ‘chiusa’ nella sua fisicità ma “aperta” in nuova modalità , quella cosiddetta online, ma che continua ad essere un punto di riferimento per gli studenti e per le famiglie.

Oggi le istituzioni e i volontari della comunità cirotana ci hanno confermato di essere sempre disponibili alla collaborazione con la Scuola per la crescita dei nostri ragazzi.

