Il nostro amico SDM

Pubblichiamo venerdì 17 aprile due belle pagine per ricordare Massimo Bordin, che ci ha lasciati esattamente un anno fa. La circostanza mi ha fatto ricordare (no, in verità mi è stato ricordato) che oggi, il 16 aprile di quattro anni fa, nel 2016, ci lasciava anche il nostro magnifico Stefano Di Mic continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

Pubblichiamo venerdì 17 aprile due belle pagine per ricordare Massimo Bordin, che ci ha lasciati esattamente un anno fa. La circostanza mi ha fatto ricordare (no, in verità mi è stato ricordato) che oggi, il 16 aprile di quattro anni fa, nel 2016, ci lasciava anche il nostro magnifico Stefano Di Mic

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA