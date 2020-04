La ripresa nel ’21 ci sarà solo se si agisce in fretta. Parla Daveri

Milano. Come sarà la recessione che ci aspetta? Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, l’Italia vedrà un calo del pil nel 2020 del 9,1 per cento seguito da una crescita del 4,8 per cento il prossimo anno. Nessun paese sarà risparmiato dagli effetti del “grande lockdown”, ma nell’E continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

