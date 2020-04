“La scuola è fondamentale per il pil, pensiamo a come riaprirla”. Parla Lupi

Roma. La scuola è il grande assente dal dibattito sulle graduali riaperture da organizzare una volta finito il lockdown. Si discute molto di divisori in plexiglass per la spiaggia e poco di come garantire una didattica decente ai milioni di studenti italiani (la creatività degli insegnanti e la tecn continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

