L’aspetto competitivo delle fasi due

Partita in anticipo nelle chiusure l’Italia sta perdendo questo vantaggio. Perché il coronavirus nella sua universalità ha anche un aspetto competitivo che determinerà, più che le fasi 2, la ripresa economica e sociale, che rischia di non essere alla pari come accadde per l’uscita dalle passate cris continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

giovedì 16 Aprile 2020.

