Pd Melissa: Lettera aperta al sindaco Falbo

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario del Pd di Melissa, Luca Mauro

La Redazione

Melissa,

giovedì 16 Aprile 2020.

Signor Sindaco,

Le scrivo questa lettera anche a nome dei miei compagni di partito perché ritengo doveroso richiamare la Sua attenzione affinché la nostra Comunità possa essere meglio tutelata con la collaborazione di tutte le forze politiche locali, in un momento particolarmente difficile.

Ed è in questa ottica che il Pd di Melissa, come più volte auspicato dal nostro Presidente della Repubblica a livello nazionale fra maggioranza ed opposizione, chiede maggiore collaborazione tra l’amministrazione comunale e le varie anime politiche, economiche e culturali di questa nostra comunità , senza polemiche e preconcetti, in modo da consentire di riunirsi almeno idealmente, vista l’impossibilità di farlo fisicamente, intorno ad un unico tavolo, per poter iniziare ad affrontare, in nome della salute e del benessere dei nostri concittadini, tutte le sfide future che metteranno a dura prova la nostra cittadinanza a seguito dell’emergenza sanitaria del COVID 19.

Pertanto, riteniamo necessario portare avanti proposte e soluzioni che ci permettano di essere pronti a ripartire in maniera adeguata e veloce non appena sarĂ possibile, rispettando le norme di sicurezza sanitaria, salvaguardando le attivitĂ economiche locali e aiutando da vicino le persone piĂą bisognose.

Ecco, dunque, le prime quattro proposte che vogliamo portare alla Sua attenzione.

Donare un kit anticovid ad ogni famiglia melissese e

soprattutto fornire i singoli cittadini di Melissa di una mascherina

confacente agli standard sanitari: è di recente pubblicazione

l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria che impone l’obbligo

dell’uso di mascherine per chiunque si sposti all’interno territorio

regionale. E non solo. Con l’avvicinarsi della fase 2 che permetterĂ

l’apertura scaglionata di diverse attività commerciali, sarà necessario,

per evitare problematiche sanitarie, che ogni cittadino melissese che

intenda muoversi all’interno della nostra comunità , sia munito di una

mascherina per salvaguardare la propria salute e quella altrui. L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio la maggior parte

delle attivitĂ economiche ma anche diversi artigiani ed attivitĂ

produttive. Inoltre, considerato il rischio che la prossima stagione

estiva possa essere compromessa, riteniamo di proporle di annullare per l’anno 2020 le tasse comunali quali Imu, Tasi e Tari

per tutte quelle attivitĂ ricettive, artigianali e commerciali di

piccole e medie imprese del Comune di Melissa. Inoltre, per quel che

riguarda le strutture ricettive, sarebbe necessario rimodulare o sopprimere la tassa di soggiorno per l’anno 2020, in modo tale da aiutare economicamente queste strutture ed incentivare maggiormente i turisti a soggiornare nel nostro paese. Maggiore attenzione sulla problematica relativa all’Ufficio delle

Poste italiane di Torre Melissa: è da troppo tempo che l’ufficio in

questione non sta provvedendo ad erogare un servizio adeguato alla

popolazione melissese. Grave è la decisione di Poste Italiane di ridurre

i giorni di apertura dell’ufficio postale nella frazione di Torre

Melissa. Non riusciamo a comprendere le motivazioni per le quali,

nonostante sia stato attrezzato di quei dispositivi sanitari che

permettono ai dipendenti di operare nella massima sicurezza, si continui

ad erogare un servizio a giorni alterni. Di conseguenza,

l’amministrazione comunale dovrà far sentire la sua voce attivando un

tavolo di confronto con Poste Italiane S.p.A., affinché venga ripristinata l’apertura giornaliera

per poter porre fine ai disagi dei cittadini melissesi a causa delle

code che si formano per poter entrare, con il rischio che qualcuno si

sposti nei comuni limitrofi. Individuare le famiglie bisognose della nostra comunitĂ per poterle assistere economicamente

fino a quando la situazione di crisi sanitaria non sarĂ terminata.

Questo vorrĂ dire utilizzare le risorse economiche che verranno erogate

da parte del Governo in maniera mirata e dunque nei confronti di quei

soggetti che vivono una reale situazione economica di emergenza. Nessuno

dovrĂ essere lasciato solo.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento, pronti a collaborare nell’interesse della collettività .

