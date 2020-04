Spadafora: “Ripresa dello sport? Spero di mantenere la data del 4 maggio”

La Redazione24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

L’intervento sulla sospensione per coronavirus: “Ora servono protocolli per fare sport in sicurezza, capiremo nelle prossime settimane”



