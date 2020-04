Un buco di sei giorni

Roma. Per sei giorni, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso contromisure adeguate. E solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping ha allertato la popolazione dell continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

Roma. Per sei giorni, dal 14 al 20 gennaio, le autorità cinesi, pur riconoscendo di essere di fronte a una minaccia importante come quella di una “epidemia simile alla Sars” a Wuhan, non hanno preso contromisure adeguate. E solo il 20 gennaio il presidente Xi Jinping ha allertato la popolazione dell

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA