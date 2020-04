Crotone, mascherine protettive donate all’Asp ed alla Croce Rossa

Iniziativa del Gruppo Rocca srl di Crotone e delle aziende VBR e Mazza di Torretta

Nunzio Esposito

venerdì 17 Aprile 2020.

Il Gruppo Rocca s.r.l. di

Crotone, da anni impegnato con il proprio “core business” nei servizi alle

imprese in particolari settori economici, diretto dal dott. Leonardo Maria

Rocca, assieme la Ditta VBR Arredamenti

di Domenico Forciniti ed in collaborazione con il Tomaificio Mazza Costanza, aziende

entrambe di Crucoli Torretta, hanno donato all’Azienda Sanitaria Provinciale di

Crotone, alla Croce Rossa Italiana (CRI) sezione di Crotone, al Comune di

Crotone, e ad altre Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, un

ingente numero di mascherine protettive (circa 1.700).

Una iniziativa di grande

generositĂ , in questo momento critico di emergenza causato dal Covid-19, da

parte dei promotori, ma anche un segno di evidente gratitudine verso le

istituzioni e verso quanti operano, in situazioni difficili, per contrastare e

combattere il virus che quotidianamente sta mietendo vittime in tutto il mondo.

Ma soprattutto una donazione di questi

importanti dispositivi di protezione individuale, in un momento opportuno,

considerato anche lo scarso reperimento di materiale medico-sanitario e, soprattutto,

di mascherine, ben accetta da parte di tutti gli organismi destinatari.

Le mascherine in tnt

Tra l’altro, ricordiamo che le ditte

degli imprenditori torrettani Forciniti e Mazza sono impegnate da oltre un mese

nella fornitura gratuita di mascherine protettive realizzate in TNT anche

grazie alla fornitura del materiale necessario da parte di aziende

specializzate nella lavorazione di questo materiale.

Come ad esempio le circa 3000

mascherine distribuite, a cavallo tra marzo ed aprile, dal Comune di Crucoli a

tutta la cittadinanza, attraverso gli uomini della polizia municipale e i

volontari della protezione civile locale

