Iachini e i nuovi allenamenti: “Al massimo in 3-4. Meno prove in campo e più video”

Iachini e i nuovi allenamenti: “Al massimo in 3-4. Meno prove in campo e più video” Il tecnico viola sull’eventuale ripresa: “Chi è stato contagiato a inizio marzo dovrà tenere ritmi ridotti. Per 3-4 settimane, niente tattica di reparto e contatto fisico. Pullman sanificato ogni volta” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 17 Aprile 2020.

Iachini e i nuovi allenamenti: “Al massimo in 3-4. Meno prove in campo e più video”

Il tecnico viola sull’eventuale ripresa: “Chi è stato contagiato a inizio marzo dovrà tenere ritmi ridotti. Per 3-4 settimane, niente tattica di reparto e contatto fisico. Pullman sanificato ogni volta”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA