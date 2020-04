Il Milan richiama Ibra e gli altri stranieri. Due settimane a casa, poi torneranno in gruppo

Il Milan richiama Ibra e gli altri stranieri. Due settimane a casa, poi torneranno in gruppo Zlatan, Leao, Calhanoglu, Kjaer, Begovic e Paquetà sono attesi tra mercoledì e giovedì. Le sedute sono in programma per l’inizio di maggio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 17 Aprile 2020.

Il Milan richiama Ibra e gli altri stranieri. Due settimane a casa, poi torneranno in gruppo

Zlatan, Leao, Calhanoglu, Kjaer, Begovic e Paquetà sono attesi tra mercoledì e giovedì. Le sedute sono in programma per l’inizio di maggio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA