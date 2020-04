Dalle imprese ai bar, “fase 2” scaglionata e differenziata per zone: ecco come

sabato 18 Aprile 2020.

Dalle imprese ai bar, “fase 2” scaglionata e differenziata per zone: ecco come

Il Governo potrebbe scegliere di procedere con un piano differenziato per le diverse Regioni, da concordare con i governatori. In ogni caso, il piano per la “fase 2” dovrà avere l’ok degli scienziati



