Firenze, c’Ã¨ un istrice in strada: lo scortano due volanti della Polizia!

Firenze, c'è un istrice in strada: lo scortano due volanti della Polizia! In una Firenze deserta durante la quarantena, in viale Fratelli Rosselli è comparso un istrice. Due volanti della Polizia, una volte accortesi della sua presenza, lo hanno scortato finio al parco più vicino

sabato 18 Aprile 2020.

