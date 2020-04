Higuain, giallo sul ritorno in Italia: potrebbe restare in Argentina

Higuain, giallo sul ritorno in Italia: potrebbe restare in Argentina Il Pipita è sempre in ansia per le condizioni della madre malata e per i rischi da coronavirus. I bianconeri lo sentono ogni giorno e non gli hanno comunicato una data precisa per il rientro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 18 Aprile 2020.

Il Pipita è sempre in ansia per le condizioni della madre malata e per i rischi da coronavirus. I bianconeri lo sentono ogni giorno e non gli hanno comunicato una data precisa per il rientro



