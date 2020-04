La Serie A vuole ripartire. Gli olandesi bevono molto

Non sopporto le premesse quasi quanto non sopporto e non sopportavo il golden gol, Maradona, Blatter, la birra calda, le frasi fatte sul calcio (tranne quando le diceva Franco Lauro, alla cui memoria brindo), il Daspo, le pippe sul razzismo negli stadi, il Var, lo Sheffield Wednesday. Però dato che continua a leggere su “IL […]

La Redazione 24

,

sabato 18 Aprile 2020.

Non sopporto le premesse quasi quanto non sopporto e non sopportavo il golden gol, Maradona, Blatter, la birra calda, le frasi fatte sul calcio (tranne quando le diceva Franco Lauro, alla cui memoria brindo), il Daspo, le pippe sul razzismo negli stadi, il Var, lo Sheffield Wednesday. Però dato che

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA