Nessuno dribbla e crea come Dybala. Ma questo fenomeno può essere una riserva?

sabato 18 Aprile 2020.

Nessuno dribbla e crea come Dybala. Ma questo fenomeno può essere una riserva?

Primo per presenze, decimo per minuti: Sarri impiega spesso il 10, ma per poco, per ragioni d’equilibrio. Ma i numeri di Paulo sono da titolare



