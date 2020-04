Quanto dura la popolarità dei leader nella pandemia? Risposta breve: poco

Roma. I leader di tutto il mondo, con rarissime eccezioni, si veda il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, durante la crisi sanitaria da coronavirus hanno visto crescere la loro popolarità. Anche quelli abituati a piacere poco, come Emmanuel Macron, o quelli che sembrava non fossero più in grado d continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

sabato 18 Aprile 2020.

