Test per il Covid, Pc e tablet per le scuole, buoni spesa: la Ferrari in aiuto del territorio

La Redazione24

,

sabato 18 Aprile 2020.

Il Cavallino ha stanziato altri due milioni di euro (con le rinunce dei compensi dei top manager) per aiutare i comuni di Maranello, Fiorano e Formigine



