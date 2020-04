Totti: “Ritiro? Hanno deciso per me. E finché ci sarà Pallotta non andrò a Trigoria”

sabato 18 Aprile 2020.

L’ex storico capitano della Roma, Francesco Totti, parla in diretta su Instagram con Luca Toni e torna sull’addio al calcio e al club giallorosso



