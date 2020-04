Come sarÃ  il calcio? In ritiro isolati dal mondo e distanze anche in campo

Come sarà il calcio? In ritiro isolati dal mondo e distanze anche in campo

La Redazione24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Il protocollo Figc prevede partitelle con separazioni, ma il calcio è sport di contatto. Timori per gli effetti “persistenti” sui calciatori colpiti



