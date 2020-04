Dopo il virus per i calciatori conterÃ  lâ€™immagine piÃ¹ dei soldi

Dopo il virus per i calciatori conterà l’immagine più dei soldi

La Redazione24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Dopo il virus per i calciatori conterà l’immagine più dei soldi

La categoria dei giocatori, con i ricchi stipendi delle star, presa di mira in un’emergenza come questa. Si dovrà rinsaldare il rapporto con i tifosi



