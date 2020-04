Figc, protocollo per la ripresa. E Spadafora convoca un super vertice con tutto il mondo del calcio

Figc, protocollo per la ripresa. E Spadafora convoca un super vertice con tutto il mondo del calcio La Figc invia ai ministeri di Sport e Salute il protocollo per la ripresa. La valutazione per la riapertura del 4 maggio sarà affidata anche al comitato tecnico-scientifico del governo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 19 Aprile 2020.

