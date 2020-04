Il vero Eriksen con la nuova Inter ora è una riserva che cerca intensitÃ

Il vero Eriksen con la nuova Inter ora è una riserva che cerca intensità Conte lo sta rieducando al calcio italiano. Ci lavora come fece con Vidal e Pogba e gli costruirà attorno un nuovo gioco (3-4-1-2), come fece con Pirlo. Per ora darà il cambio a Sensi nel 3-5-2 e aiuterà con la sua […]

La Redazione24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Il vero Eriksen con la nuova Inter ora è una riserva che cerca intensità

Conte lo sta rieducando al calcio italiano. Ci lavora come fece con Vidal e Pogba e gli costruirà attorno un nuovo gioco (3-4-1-2), come fece con Pirlo. Per ora darà il cambio a Sensi nel 3-5-2 e aiuterà con la sua tecnica



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA