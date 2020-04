Inter, idea Kumbulla per la difesa. E Lukaku spinge per l’amico Vertonghen

La Redazione24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Inter, idea Kumbulla per la difesa. E Lukaku spinge per l’amico Vertonghen

Conte non cambia i titolari ma pensa ai cambi: il 20enne albanese piace a tanti, per l’esperto belga in uscita dal Tottenham garantisce Romelu



