Juve, Pjanic scalda i motori e torna in Italia: “Back to the business”

Juve, Pjanic scalda i motori e torna in Italia: “Back to the business” Dalla Bosnia a Torino: il centrocampista è il primo a fare rientro alla base, ora seguiranno gli altri suoi compagni durante il corso di questa settimana . CR7, polemiche a Madeira continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Juve, Pjanic scalda i motori e torna in Italia: “Back to the business”

Dalla Bosnia a Torino: il centrocampista è il primo a fare rientro alla base, ora seguiranno gli altri suoi compagni durante il corso di questa settimana . CR7, polemiche a Madeira



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA