L’IC Cariati consegna i tablet per favorire la partecipazione alla Didattica a Distanza

A comunicarlo ̬ Assunta Scorpiniti РResponsabile Comunicazione IC Cariati

Cariati,

domenica 19 Aprile 2020.

Nessuno escluso.

Queste due semplici parole, che costituiscono uno dei cardini dell’azione

formativa e culturale dell’Istituto Comprensivo di Cariati, sono più che mai

importanti, in questo tempo di emergenza Covid-19, che con il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri

del 4 marzo 2020 e successive Ordinanze ha di fatto determinato

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e all’avvio della

Didattica a Distanza.

L’istituto cariatese,

con la guida della Dirigente Agatina Giudiceandrea, oltre ad attivare le

procedure relative alla didattica digitale, ha avviato diverse iniziative per

favorire l’apprendimento a distanza di tutti i bambini e ragazzi, dalla scuola

dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado.

Una di queste è

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di tablet ad alunni e studenti

sprovvisti della strumentazione necessaria, affinché possano usufruire di

questa modalità di insegnamento-apprendimento attuata con dedizione e impegno

dai docenti dell’Istituto, con il supporto delle famiglie, utilizzando anche i

vari media per non far mancare la relazione umana che è sempre la base di ogni

forma di educazione.

I primi 35 tablet sono

stati assegnati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, riunitosi

nei giorni scorsi in videoconferenza; altri 35 saranno assegnati in settimana,

ma già , in base alle direttive del Miur, sono state attivate le procedure per

l’acquisto di ulteriori dispositivi.

A consegnarli

direttamente a casa degli alunni, nella mattinata del 18 aprile, sono stati i

volontari di Croce Rossa, Protezione Civile, della Misericordia Scala Coeli,

dell’Associazione E.R.A. e il responsabile della locale chiesa evangelica, i

quali, sotto il comune slogan “Io ci sono”, collaborano con il Comune di

Cariati e altre istituzioni per andare incontro ai bisogni dei cittadini in

difficoltà , in questa lunga fase di

emergenza sanitaria. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie previste dai Decreti.

“Tutti i nostri alunni

– afferma la Dirigente Giudiceandrea – devono

essere messi nelle condizioni di fruire al meglio delle opportunità formative,

siano esse in presenza o online. La consegna dei dispositivi – aggiunge – consentirÃ

di superare, almeno in parte, le barriere ‘fisiche’, create dall’emergenza che

stiamo vivendo, ovvero la difficoltà di accesso alla didattica dovute a carenze strumentali, in modo che

tutti possano continuare ad apprendere, sapendo che Рconclude Рla scuola ̬

sempre vicino a loro e li accompagna anche in quest’esperienza di isolamento

forzato”.

C’è comunque da aggiungere che l’Istituto Comprensivo di Cariati, come altre scuole italiane, stava già sperimentando la didattica digitale, affiancandola a quella tradizionale, in un progetto di innovazione didattica, più che mai utile e necessario in termini di offerta formativa, come in questo caso, ma anche di inclusione scolastica, che resta un diritto irrinunciabile.

