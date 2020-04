Sì proposte, no battute

La Redazione 24

,

domenica 19 Aprile 2020.

Anche il calcio si prepara alla cosiddetta fase 2. Molte le ipotesi, quasi tutte frutto di infinite discussioni. Tra queste, la più opinabile, riguarda i privilegi. I calciatori non sono cittadini al di sopra degli altri. Sacrosanto, ma non si può dimenticare ciò che il calcio rappresenta per l’Ital

