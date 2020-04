Che cosa farò quando tutto questo sarà finito

1. Non fare niente Io sono uno che, anche nei periodi normali, sta molto in casa. Sono, tendenzialmente, un pigro, e la vita all’aria aperta non mi attira tanto. Credo di aver preso da mia mamma, che, l’ultima volta che l’ho sentita, le ho chiesto se pativa questa forzata inattività, lei mi ha ris […]

La Redazione 24

,

lunedì 20 Aprile 2020.

