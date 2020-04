Consegnati i primi dispositivi informatici agli alunni dell’Istituto “Filottete” di Cirò Marina

Scuola, istituzioni e l’associazione Misericordia non si fermano!

Cirò Marina,

lunedì 20 Aprile 2020.

E’ iniziata stamattina, di buon mattino, la consegna di dispositivi informatici alle famiglie, che ne hanno fatto richiesta entro il 15 aprile, di alunne e alunni iscritti all’Istituto Comprensivo “Filottete” di Cirò Marina. Una foto, scattata dal Direttore SGA Giuseppe Siena, ritrae alcuni di coloro che hanno reso possibile un’operazione all’apparenza di facile realizzazione. Sotto le mascherine, indossate da tutti i presenti, si riconosco i volti di agenti della Polizia locale, di volontari della Misericordia, di assistenti e collaboratori scolastici. E’ stata necessaria, infatti, la collaborazione di istituzioni e volontari per permettere al maggior numero possibile di alunni di ricevere uno strumento che agevolerà la fruizione delle attività didattiche a distanza, programmate da insegnanti e docenti. La notizia, che è doveroso portare all’attenzione di tutta la comunità di Cirò Marina, e la foto rappresentano un bellissimo esempio, per fortuna non isolato, di come, “facendo squadra” e creando un fronte compatto, è possibile rispondere alla sfida che pone una situazione inaspettata e complicata, ma soprattutto complessa, quale quella determinatasi dopo la diffusione di un pericoloso virus. A tanti problemi e difficoltà si è posto rimedio schierando una squadra di persone che rappresentano diverse istituzioni e settori della comunità , diverse ma ben integrate. La Polizia locale, nella persona del Comandante Salvatore Anania e del Vigile Marcello Cavallaro , ha testimoniato la vicinanza del Comune di Cirò Marina alla scuola ed all’intera comunità educante. L’associazione Misericordia, con i suoi volontari Francesca Desimone , Filli Pellegrino e la Governatrice Dott.ssa Maria Abbruzzino, che ha raccolto, senza esitazione, la richiesta di assistenza avanzata dal Dirigente scolastico Giuseppe Dilillo, per superare le giuste restrizioni agli spostamenti nel periodo di emergenza sanitaria, consegnerà i dispositivi presso le abitazioni degli alunni. Il personale della scuola ha lavorato per alcuni giorni con assiduità , coordinato dal Direttore SGA, sempre presente nonostante la chiusura fisica al pubblico dell’edificio scolastico. I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi hanno provveduto alla ricognizione e alla predisposizione del materiale da consegnare e si è aggiunto, proprio dal 15 aprile, il prezioso contributo di un assistente tecnico, al servizio di una rete di scuole di cui il “Filottete” è scuola polo, che ha verificato la funzionalità dei dispositivi. Quando l’emergenza sarà finita e le difficoltà superate, volgendosi indietro a ripensare a questo brutto momento, se capiterà di ritrovare quella foto, qualcuno penserà che la comunità di Cirò Marina non si è fermata, proprio come non si è fermata la scuola. Dopo la consegna di questi primi dispositivi, infatti, la scuola non resta ferma ad aspettare: ci sono altre richieste di strumentazione informatica a cui è necessario dare un riscontro. A breve, sempre con la preziosa collaborazione della Misericordia ed espletate tutte le operazioni necessarie, saranno consegnati pochi altri dispositivi, su cui si stanno facendo verifiche tecniche per renderli utilizzabili. La disponibilità è limitata e non sarà possibile accogliere altre richieste, almeno nell’immediato, ma la certezza è che ulteriori fondi, eventualmente accreditati dal Ministero dell’Istruzione, saranno utilizzati, nel più breve tempo possibile, per sostenere le attività di didattica a distanza e garantire il diritto all’istruzione, nell’attesa di un rientro, solo in piena sicurezza, in aula.

