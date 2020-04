Coronavirus: i cittadini di Papanice e quelli che risiedono all’estero donano dispositivi di protezione all’Ospedale di Crotone e alle Forze dell’Ordine

Grazie alla ComunitĂ di Papanice, all’Ass.ne PFGM e all’aiuto di Enrico Pedace

Papanice (Crotone),

lunedì 20 Aprile 2020.

Siamo partiti da una proposta lanciata nel grande mare dei Social, curiosi di vedere se la gente avrebbe poi preso sul serio la cosa. Senza troppe pretese, consapevoli che ogni traguardo raggiunto è comunque un successo, ma fiduciosi della bontà delle gente e del loro buon cuore, ci siamo buttati a capo fitto in questa piccola impresa.

Tante iniziative sono state intraprese nelle forme più disparate, per questo ci siamo messi a pensare a una proposta che potesse aiutare chi combatte in prima linea questa battaglia, faccia a faccia con il “mostro”. Abbiamo pensato alla generosità della gente quando si parla di solidarietà , chiedendo un contributo volontario per acquistare Dispositivi di Protezione Individuale da donare a Infermieri, Medici e Operatori Sanitari dell’Ospedale di Crotone, memori delle immagini che ogni giorno passano in TV.

Si è aperta una gara silenziosa mettendo a disposizione il conto corrente dell’Ass.ne Progetto Formazione Giovani Molavim. Oggi possiamo dire che la forza, la volontà , la dedizione e la serietà dimostrata in ogni occasione hanno premiato la nostra credibilità con la fiducia. Con l’aiuto del nostro amico fraterno Enrico Pedace, tanti nostri Compaesani di Papanice, compresi quelli emigrati all’estero (Germania, Svizzera, Stati Uniti) e, amici di ogni dove, hanno con discrezione versato sul nostro conto corrente, ognuno per quanto ha potuto, una cifra che ci ha permesso di acquistare quello che serviva ai nostri amici “Eroi ospedalieri.”

Perché mai come oggi possiamo definire amici proprio coloro che più di altri mettono a rischio la loro vita per salvare la nostra. Non c’è materiale che tenga o quantità che basti per salvaguardare la loro salute. Compete ad ognuno di noi essere di aiuto in ogni modo. Non servono atti eroici, ma la consapevolezza delle difficoltà , contribuendo con un comportamento corretto e diligente.

Per inciso, nella giornata del 18 Aprile, abbiamo donato Camici, visiere, grembiuli, occhiali protettivi, cuffie, guanti, calzari, saturimetri, cercando di favorire in ogni modo le attivitĂ commerciali delle Provincia, al fine di dare una mano anche in questa direzione.

Sono state acquistate mascherine del tipo chirurgico, perché oltre agli amici del settore sanitario, anche le forze dell’Ordine, che quotidianamente e senza sosta, si prodigano al fine di far rispettare le regole impartite dal Governo, mettendo anche a rischio la loro salute e quella delle loro famiglie. Per tali motivi ci è sembrato corretto consegnare queste mascherine, anche ai Carabinieri, alla Questura, Alla Guardia Di Finanza , alla Polizia Penitenziaria e alla Guardia Costiera che quasi increduli ci hanno aperto le porte e ringraziato con affetto per il gesto di solidarietà e vicinanza dimostrato.

Ogni gesto e parola di ringraziamento ricevuto oggi da parte di tutti la giriamo a voi operatori che ogni giorno fate il possibile per vincere questa battaglia quotidiana.

Papanice 18/04/2020

Grazie grazie grazie a nome della Comunità di Papanice, dell’Ass.ne PFGM e dall’amico Enrico Pedace.

