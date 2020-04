Dipenderà dallo stato se dalla quarantena uscirà un’Italia migliore

La Redazione 24

,

lunedì 20 Aprile 2020.

Uniti, sì, ma per fare cosa? La complicata immersione delle nostre vite nella palude domestica della pandemia ha permesso a ciascuno di noi di trovare il tempo giusto per riflettere su un concetto spacciato da molti come una doppia verità assoluta: andrà tutto bene e ovviamente ne usciremo migliori.

