Il Comites di Hannover offre consulenza telefonica, Scigliano: “vogliamo stare vicino ai nostri connazionali residenti in Germania”

Hannover (Germania),

lunedì 20 Aprile 2020.

Tramite le tante richieste delle ultime settimane che mi sono giunte a tutte le ore, ho notato che esistono, a causa della crisi del Coronavirus, tantissime insicurezze di come proseguire dopo il lock-down e quale diritti hanno anche i nostri connazionali residenti in Germania. Noi, come Com. It. Es. vogliamo stare al loro fianco ed offriamo, a partire dal 24 aprile, presumibilmente fino alla fine di maggio, ogni venerdì dalle 11.00 fino alle 13.00 la possibilità di porgere telefonicamente domande riguardanti i temi del diritto di lavoro, indennità per lavoro o orario ridotto, indennità di disoccupazione, prestazioni di Hartz IV, pagamento dell’affitto come anche domande riguardanti il diritto di famiglia.Â

Rispondono al telefono l’avv.ssa Elena Sanfilippo (membro del Com.IT.Es) e Giuseppe Scigliano (Presidente del Com.It.Es:).

Si prega di telefonare negli orari stabiliti al Telefono del Comites di Hannover 0511329296

