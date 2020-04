Juventus, boom in Borsa: +11% e titolo sospeso per eccesso di rialzo

Juventus, boom in Borsa: +11% e titolo sospeso per eccesso di rialzo Dopo le contrazioni del valore dei titoli del club nel mese di marzo, la giornata di oggi si è aperta con un deciso miglioramento, comune – in misura ridotta – anche a Roma e Lazio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 20 Aprile 2020.

Dopo le contrazioni del valore dei titoli del club nel mese di marzo, la giornata di oggi si è aperta con un deciso miglioramento, comune – in misura ridotta – anche a Roma e Lazio



