L’arte che verrà

L’arte che verrĂ

Nell’ottobre del 1971, i Pink Floyd tennero un concerto nell’anfiteatro di Pompei senza pubblico, neanche un accreditato per far cronaca, colore, calore, presenza, domande. Loro suonavano, tutto dal vivo, non una nota o un pianino o un coretto in playback, e Adrian Maben, il regista che aveva avuto continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 20 Aprile 2020.

Nell’ottobre del 1971, i Pink Floyd tennero un concerto nell’anfiteatro di Pompei senza pubblico, neanche un accreditato per far cronaca, colore, calore, presenza, domande. Loro suonavano, tutto dal vivo, non una nota o un pianino o un coretto in playback, e Adrian Maben, il regista che aveva avuto

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA