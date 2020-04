MutaMenti lancia il contest “S’io fossi libro” per la Giornata Mondiale del Libro

La Redazione

Crotone,

lunedì 20 Aprile 2020.

Il prossimo 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, l’associazione culturale MutaMenti organizza il contest “S’io fossi libro”. L’iniziativa, vista l’emergenza Coronavirus, si svolgerà sui social. Partecipare è facilissimo. Basta postare un’immagine personale e originale che reinterpreta il titolo di un libro famoso, affiancare alla foto l’immagine della copertina del libro scelto, e inserire @MutaMenti e l’hashtag #siofossilibro. Insomma, spazio alla fantasia e alla creatività. In un momento in cui siamo costretti a non muoverci di casa, niente ci impedisce però di viaggiare con la fantasia con i libri. La lettura ha, infatti, questo super potere. Leggere ti apre la mente e ti mostra alternative, ti fa riflettere. Ti libera da stereotipi, pregiudizi e imposizioni sociali che hai sempre accettato senza mai porti domande. Ci sono letture di viaggio e altre che hanno il potere di trasportarci in altri “luoghi”, reali o immaginari. L’associazione culturale MutaMenti è impegnata da anni a promuovere in città iniziative per diffondere l’amore per la lettura.

