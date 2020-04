No, il sorteggio no: la Serie C pensi a riformarsi, ne va della stabilitĂ del sistema

No, il sorteggio no: la Serie C pensi a riformarsi, ne va della stabilità del sistema Con l’emergenza coronavirus una soluzione per la Lega Pro bisognerà trovarla, altrimenti a cascata potrebbe crollare tutto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 20 Aprile 2020.

No, il sorteggio no: la Serie C pensi a riformarsi, ne va della stabilità del sistema

Con l’emergenza coronavirus una soluzione per la Lega Pro bisognerà trovarla, altrimenti a cascata potrebbe crollare tutto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA