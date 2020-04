Tutti insieme a nonno Dino: polemica social per la famiglia Bonucci

lunedì 20 Aprile 2020.

Una foto postata dalla moglie del difensore scatena le critiche: “I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo, state facendo una polemica inutile”, dice lei



