Cani caduti nella fontana della Villa Comunale di Isola Capo Rizzuto: salvati dal Coc, dalle Guardie Ecozoofile e dalla Prociv

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

martedì 21 Aprile 2020.

Sono stati salvati dai volontari del Centro Operativo Comunale, con il decisivo contributo delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente e della Prociv Arci due cani di media dimensione che, non si sa come, erano finiti al centro della Fontana della Villa Comunale. La Villa è chiusa al pubblico da ormai molti anni, eccetto l’apertura natalizia per l’esposizione del presepe vivente, per questo sarebbe stato difficile individuare i due animali se non fosse stata per una provvidenziale segnalazione pervenuta alle stesse guardie ecozoofile. Allertato subito il Coc comunale, i volontari si sono precipitati sul luogo e in poco tempo, con l’installazione di una piccola passerella, li hanno tratti in salvo da una morte certa. Infatti, non sarebbe stato facile per i due uscire dal piccolo isolotto, invaso di vegetazione, al centro della fontana: spaventati ed infreddoliti sono stati poi nutriti dagli stessi volontari che, in piena emergenza Coronavirus, si sono resi protagonisti di uno straordinario gesto. Uno due animali indossava anche un collare giallo, per tanto è molto probabile che non si tratti di un randagio.

