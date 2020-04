Coronavirus: Due nuovi bandi per reclutare medici e 1500 operatori socio-sanitari

I termini per candidarsi all’Unità socio sanitaria, scadono alle ore 20 del 22 aprile 2020

Giuseppe Benevento

Roma,

martedì 21 Aprile 2020.

Sono online due bandi della Protezione civile per reclutare un nuovo contingente di medici, che andranno a integrare la task force giĂ inviata sul territorio, e 1500 operatori sociosanitari, da destinare presso strutture sanitarie assistenziali, residenze per disabili e istituti penitenziari.

Per partecipare alla procedura di selezione dei medici occorre compilare il form che sarĂ disponibile sul sito del Dipartimento fino alle ore 16 del 23 aprile 2020, dando la disponibilitĂ a prestare la propria attivitĂ professionale in una delle regioni piĂą colpite dal coronavirus. La partecipazione al team medico, che sarĂ obbligatoria per il datore di lavoro con le eccezioni previste da apposita Ordinanza, prevede il rimborso delle spese di viaggio e vitto e un premio di solidarietĂ forfettario per ciascuna giornata prestata. SarĂ cura delle Regioni provvedere alla sistemazione dei medici in loco.

I termini per candidarsi all’Unità socio sanitaria, invece, scadono alle ore 20 del 22 aprile 2020. A questo link il form da compilare. Per gli operatori è previsto il rimborso delle spese di viaggio e un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Sarà assicurato inoltre il vitto e l’alloggio in loco. Il tutto sarà a cura della Regione nella quale l’operatore presterà la propria attività .

