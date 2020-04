Europa, e tu che fai? Ripartenza Premier il 13 giugno, la Liga anticipa al 6

Europa, e tu che fai? Ripartenza Premier il 13 giugno, la Liga anticipa al 6 In Inghilterra allenamenti al via dal 18 maggio, massimo 400 persone negli stadi. In Spagna accordo con federcalcio e ministro, richiesta di tamponi per tutti i club

martedì 21 Aprile 2020.

In Inghilterra allenamenti al via dal 18 maggio, massimo 400 persone negli stadi. In Spagna accordo con federcalcio e ministro, richiesta di tamponi per tutti i club



