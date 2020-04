I somarelli di Gribbels erano guappi di cartone. Godetevi lo spettacolo

Le cose cambiano: in tempi di Immuni, la App che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona fa impallidire la già orwelliana Casaleggio Associati, il sistema Covid-19 ha già sostituito la piattaforma Rousseau e l’ormai familiare Dpcm ha rimpiazzato la democ continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

martedì 21 Aprile 2020.

