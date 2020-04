Ibra aspetta la data ufficiale per la ripresa: solo allora tornerà a Milano

Ibra aspetta la data ufficiale per la ripresa: solo allora tornerĂ a Milano

La Redazione24

,

martedì 21 Aprile 2020.

Lo svedese si sta allenando con l’Hammarby nel suo paese e prima di rientrare in Italia vuole sapere quando e come si riprenderà a giocare



