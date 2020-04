Il Club Kiwanis dona visiere al 118 e all’Adi di Cirò Marina e al reparto di Medicina d’urgenza dell’Ospedale di Crotone

A renderlo noto è il presidente del Club Kiwanis “Apollo Aleo” di Cirò Marina, Carlo Rizzo

Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

martedì 21 Aprile 2020.

E’ un momento particolarmente difficile per tutti noi, ma lo è ancora di più per gli operatori sanitari che si trovano in prima linea a combattere contro la pandemia da Corona virus. Come Kiwanis non potevamo stare fermi e, nonostante le evidenti difficoltà di movimento, abbiamo proseguito la nostra attività di service donando dei dispositivi di protezione, in particolare delle visiere. A Ciro Marina, tramite il nostro socio dott. Nicodemo Mingrone, al 118 e all’ADI, mentre a Crotone sono state consegnate al reparto di Medicina d’urgenza presso l’ospedale cittadino. Questa iniziativa completa il progetto che avevamo iniziato un mese fa con la donazione delle visiere al Pronto soccorso dell’ospedale di Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA