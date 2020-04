La settimana dei rientri. Pjanic si allena a Torino, gli altri studiano il ritorno. E per CR7 c’è un problema…

La settimana dei rientri. Pjanic si allena a Torino, gli altri studiano il ritorno. E per CR7 c’è un problema… A Madeira, dove Cristiano vive da un mese e mezzo, preoccupazione per un focolaio di Covid-19. Il bosniaco primo straniero a viaggiare verso l’Italia, in sette giorni dovrebbe toccare a Higuain, Khedira, Douglas Costa, Alex […]

A Madeira, dove Cristiano vive da un mese e mezzo, preoccupazione per un focolaio di Covid-19. Il bosniaco primo straniero a viaggiare verso l’Italia, in sette giorni dovrebbe toccare a Higuain, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot



