La Redazione24

,

martedì 21 Aprile 2020.

Spadafora: “Non do per certi né la ripresa del campionato né quella degli allenamenti il 4 maggio”

Il ministro: “Quando il calcio non vuole decidere, dice che è il Governo che deve farlo. Quando il Governo lo fa, il calcio rivendica autonomia. Da prendere in considerazione le partite in chiaro”



