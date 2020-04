Coronavirus: Controlli a tappeto nel territorio della provincia di Crotone per il ponte del 25 aprile

Massima intensificazione dei controlli sulle misure di contenimento per la diffusione del COVID-19 nel prossimo week-end

Comunicato della Prefettura

Crotone,

mercoledì 22 Aprile 2020.

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto in data odierna, è stata disposta la massima intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 in occasione del prossimo fine settimana.

È stato confermato l’imponente dispositivo delle Forze dell’Ordine, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Locali, già utilizzato per le festività pasquali, sulle principali strade della provincia nonché su quelle comunali che potrebbero essere interessate dall’esodo del “ponte” del 25 aprile.

È necessario non abbandonare i comportamenti virtuosi e responsabili, che molti hanno adottato fino ad oggi e che hanno consentito di raggiungere risultati che fino a poco tempo fa sembravano insperabili.

I cittadini hanno dimostrato di comprendere che la tutela della salute dei nostri cari e dell’intera comunità è un bene di tutti e va tutelato con ogni mezzo.

Dunque, ancora massimo rispetto dei divieti perché solo il sacrificio di tutti potrà consentirci di superare questa fase delicata della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA