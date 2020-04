E il contagio in Wisconsin?

mercoledì 22 Aprile 2020.

Ci sono elezioni alla fine delle quali si contano i voti e altre, alla fine delle quali, si contano i contagi da Covid-19. È successo (e sta succedendo) in Wisconsin, stato che a sei mesi dalle presidenziali americane sta attirando l’attenzione della stampa di mezzo mondo. Non tanto per i risultati

