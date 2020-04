I cadaveri in casa in Ecuador

La Redazione 24

,

mercoledì 22 Aprile 2020.

“In Ecuador probabilmente ci sono stati più morti per Coronavirus che in Italia”. Ce lo dice Blanca Moncada, la giornalista dell’Expreso di Guayquil diventata famosa perché, quando la sua città ha iniziato a riempirsi di morti e i media di tutto il mondo hanno mostrato i cadaveri per le strade, lei

