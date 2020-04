Il Coronavirus in Calabria, Bollettino del 22 aprile: 1.060 positivi, 13 più di ieri

Lo rende noto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 22 Aprile 2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 24.878 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.060 (+ 13 rispetto a ieri), quelle negative sono 23.818.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 50 in reparto; 2 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 41 guariti; 27 deceduti.

Cosenza: 33 in reparto; 3 in rianimazione; 324 in isolamento domiciliare; 42 guariti; 23 deceduti.

Reggio Calabria: 29 in reparto; 2 in rianimazione; 152 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 15 deceduti.

Crotone: 13 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia: 3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati. Dei nove positivi del 21/04, 6 erano da contact tracing degli operatori del RSA Villa Torano; dei 13 positivi di oggi, 8 sono riconducibili all’RSA di Villa Torano.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.767, così distribuiti:

Cosenza: 1.395 – Crotone: 1.562 – Catanzaro: 1.746 – Vibo Valentia: 375 – Reggio Calabria: 1.689.

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.887. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA