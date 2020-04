L’Africa, le sanzioni e la solidarietà europea. Le convergenze tra Macron e il Papa

Parigi. La coesione morale della Francia non è meno importante della ripartenza economica per reagire alla crisi provocata dal coronavirus. E’ questo il pensiero del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ribadito ieri pomeriggio al telefono a Papa Francesco, in un colloquio di quara continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 22 Aprile 2020.

Parigi. La coesione morale della Francia non è meno importante della ripartenza economica per reagire alla crisi provocata dal coronavirus. E’ questo il pensiero del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ribadito ieri pomeriggio al telefono a Papa Francesco, in un colloquio di quara

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA